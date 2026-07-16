Дочь Успенской закрутила роман с молодым студентом

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина закрутила роман с молодым студентом. Как сообщает Starhit, она вышла в свет на премии канала Fashion TV и представила своего избранника.

36-летняя Плаксина появилась на красной дорожке в усыпанной стразами майке и дизайнерской юбке. Эффектный образ дополнил яркий макияж. Вместе с ней появился и молодой человек. Как оказалось, его зовут Артем Москвин, ему 22 года. Парень недавно окончил МГУ, получив диплом искусствоведа.

Издание отмечает, что именно любовь к искусству объединяет пару. Татьяна много лет занимается живописью, а ее работы выставляются в галереях Москвы.

Напомним, что в прошлом году Татьяна встречалась с бизнесменом Никитой Плотниковым. Любовь Успенская не хотела знакомиться с бойфрендом дочери, а вскоре приложила руку к тому, чтобы пара рассталась. По словам певицы, Никита оказывал негативное влияние на Татьяну. Об Артеме она отзывалась более благосклонно, заявляя, что он образованный человек.