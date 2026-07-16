В Британии опубликуют 10 неизданных песен Дэвида Боуи

Публике будут представлены 10 никогда не публиковавшихся песен британского рок-певца Дэвида Боуи. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По ее информации, речь идет о композициях, записанных в самом начале карьеры музыканта, выступавшего тогда под своим настоящим именем - Дэйви Джонс. Их продюсером выступил американец Шел Талми. Он причастен к созданию таких песен как You Really Got Me группы The Kinks и My Generation от The Who.

Песни, которые полностью будут доступны 18 сентября, были записаны с участием гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа и пианиста Ники Хопкинса, сотрудничавшего с The Beatles и The Rolling Stones.

На следующий после записи год, в 1966 году, Дэйви Джонс изменил свое имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с певцом американского поп-рок-квартета The Monkees Дэви Джонсом.

15 июля стал доступен первый трек из коллекции песен молодого Боуи - композиция под названием I Want Your Love.

Дэвид Боуи (настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс) - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе американской премии "Грэмми". Согласно опросу, проведенному вещательной корпорацией Би-би-си, Боуи назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века". В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого он умер после полуторагодовой борьбы с раком.