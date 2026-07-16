Алана Мамаева заявила, что алименты от бывшего мужа неожиданно выросли

Блогер Алана Мамаева сообщила, что судебные разбирательства с бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым, по вопросу алиментов на их общую дочь Алису пока не завершены. Однако, по ее словам, в выплатах произошли заметные изменения.

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Мамаева рассказала, что в последние месяцы размер алиментов увеличился. Если раньше она получала около 30 тысяч рублей, то последняя выплата составила более 70 тысяч.

— У нас прорыв! Алименты последние пару месяцев выросли до 30 тысяч, а сегодня вообще 71 500. Уж не знаю, что произошло, но я удивлена, — написала Мамаева в личном блоге.

При этом спортсмен ранее подавал иск к бывшей супруге, требуя вернуть 10 миллионов рублей. Он утверждал, что Алана получила эту сумму за его счет и распорядилась ею по собственному усмотрению, хотя деньги предназначались для дочери.

Мамаев развелся с Аланой в 2021 году, но до сих пор злится на экс-супругу. На одном из шоу он заявил, что более мерзкого человека он не встречал, и даже хотел лишить бывшую жену своей фамилии, но это оказалось невозможно. «Вечерняя Москва» узнала у семейного психолога Натальи Наумовой, можно ли считать красным флагом ужасные высказывания партнера о бывших или это нормально.