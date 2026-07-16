В четверг, 16 июля 2026 года, народной артистке СССР Аде Роговцевой исполнилось 89 лет. Сегодня известная советская и украинская актриса театра и кино живет в Киеве, активно поддерживая политику Украины и говоря о ненависти к России, пишет Life.

Роговцева родилась в Сумской области, окончила Киевский театральный институт и на протяжении десятилетий была одной из самых востребованных советских актрис. Всесоюзную славу ей принесли главные роли в военной драме «Салют, Мария!» и культовой телевизионной саге «Вечный зов». В 1978 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Личная жизнь актрисы была связана с актером Константином Степанковым, с которым они прожили более сорока лет. В последующие годы Роговцева пережила потерю мужа, а затем и сына.

Политическая позиция артистки начала активно проявляться еще в середине 2000-х годов, когда она поддержала события «оранжевой революции» и позже получила звание героя Украины. После 2014 года Роговцева окончательно дистанцировалась от России, прекратила участие в совместных проектах и начала выступать с резкой критикой в адрес Москвы. В этот же период она стала активно помогать ВСУ. В 2015 году в России актрису объявили персоной нон грата, что совпало с завершением ее последних съемок в российско-украинских проектах.

После февраля 2022 года Роговцева полностью разорвала связи с бывшими российскими коллегами и призвала украинцев «изолироваться от россиян». Она говорила, что чувствует себя как «стакан, переполненный ненавистью» к России. Актриса возглавила наблюдательный совет фонда, созданного при участии экс-главы ВСУ Валерия Залужного, а члены ее семьи - зять и внук - присоединились к ВСУ.

В своих недавних интервью артистка заявляла, что, несмотря на долгие годы работы в Москве и звание народной артистки СССР, она всегда позиционировала себя исключительно как украинская актриса.