Дроздова рассказала, как врачи ставили ее сыну страшный диагноз

Актриса Ольга Дроздова рассказала, что врачи заподозрили у ее сына синдром Дауна, когда она была беременна. Своими переживаниями она поделилась в программе «12 вопросов» на площадке «VK Видео».

Дроздова стала мамой в 42 года. Актриса призналась, что новость о возможной патологии стала для нее настоящим потрясением, особенно учитывая, что с Дмитрием Певцовым они уже почти смирились с мыслью, что детей у них может и не быть.

«Представляете, как мне было страшно в 42 года? Да еще мне, когда объявили, что, судя по трем анализам крови из вены, у меня будет даун. И я с этим жила, ждала. Потом брали пункцию, чтобы понять точно, потому что во всех странах такие исследования после 35 лет делают всем. Еще месяц нужно было ждать результата», — заявила актриса.

При этом артистка отметила, что наиболее сложным было давление окружающих, которые убеждали Дроздову отказаться от рождения ребенка, если диагноз подтвердится. В итоге прогнозы не сбылись — ребенок оказался здоров, а роды прошли благополучно.

Напомним, что сын Елисей Дроздовой и Певцова Елисей родился в 2007 году. Актеры вместе с 1991 года им считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.