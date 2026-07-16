«Почему ты такая дрянь»: Мельникова рассказал о реакции детей на свои роли

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова призналась, что ее детей иногда возмущают роли, которые она играет, и они не понимают, почему в кадре мама не такая, какой является в жизни. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам актрисы, ее сыновья смотрят проекты с ее участием и «все ей рассказывают».

«Они меня не отождествляют, у них общая картинка складывается. Иногда средний, ему семь лет, говорит: «А почему ты в кадре такая дрянь? Ты же в жизни не такая! Зачем ты такие роли выбираешь?» Я говорю: «Ну, ты же должен что-то есть, малыш»», — заметила Дарья Мельникова.

Она также подчеркнула, что не планирует менять сферу деятельности, так как является «кормильцем семьи».

Ранее актрису Лизу Арзамасову, наиболее известную по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», заподозрили в пластике. Причиной для обсуждений стали фото артистки, которые опубликовал ее супруг Илья Авербух в честь 31 дня рождения жены. Фанаты сочли, что нос Арзамасовой выглядит неестественно.