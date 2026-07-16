Европейские каникулы Бородиной и Сердюкова могли обойтись паре в миллионы рублей

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг-бизнесмен Николай Сердюков могли потратить более 5 млн рублей на свои европейские каникулы. Как сообщает Telegram-канал Shot, пара проехалась по трем странам.

Как отмечает канал, поездка пары по Европе началась во второй половине июня. Во Францию бизнесмен и его жена прилетели бизнес-классом, билеты в который стоят более 1 млн рублей. Они жили в отеле Le Metropolitan Paris Tour Eiffel с видом на Эйфелеву башню — двое суток там обходятся в 100 тысяч рублей и дороже. Отдых во Франции закончился концертом Бруно Марса. Билеты на выступление могли обойтись примерно в 30 тысяч рублей.

Следующую остановку супруги сделали в Италии. Там пара отдыхала на острове Капри в роскошном отеле La palma Сapri. Неделя отдыха обошлась в 1 млн рублей, а прочие развлечения могли стоить около 250 тысяч рублей. Оттуда Бородина и Сердюков полетели на Сардинию — перелет и дорогой отель могли обойтись примерно в 600 тысяч рублей.

Каникулы продолжились в Турции, куда Бородина отправилась с мужем, своими дочерями, мамой и дочкой супруга. Семья заселилась в отель Maxx Royal Kemer Resort, 10 дней проживания в котором стоят свыше 2 млн рублей. Кульминацией путешествия стал концерт Валерия Меладзе в отеле FashionTV Luxe Resort. Его Ксения посетила без Николая, который остался с детьми.