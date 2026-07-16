Отец Агутина рассказал о состоянии критиковавшей СВО Варум

Певец Николай Агутин заявил, что супруга его сына Леонида Агутина певица Анжелика Варум полностью сосредоточена на творчестве. Его слова приводит «Абзац».

«Ее творческое состояние буквально струится», — сообщил Николай Агутин.

Он добавил, что Варум примет участие в концерте мужа на стадионе «Лужники», запланированном на 18 июля.

Как отмечает издание, Варум долгое время не выступала в России. В 2022 году певица опубликовала пост с критикой специальной военной операции (СВО), но впоследствии его удалила, как и ее супруг Леонид Агутин. Сообщается также, что артистка отказалась от концертов в Крыму из-за риска попадания в санкционные списки.

Ранее стало известно, что Леонид Агутин заработает почти 900 миллионов рублей за три выступления в течение лета. Самый потенциально прибыльный концерт Агутина состоится в Москве 18 июля, в случае аншлага выручка составит 696 миллионов рублей.