Пугачевой пришлось снизить цену на свое элитное жилье в Москве

Певица Алла Пугачева уменьшила стоимость своей пятикомнатной квартиры в элитном жилом комплексе «Филипповский» в центре Москвы. Как сообщает kp.ru, первоначальная цена в 420 млн рублей была снижена до 390 млн рублей, поскольку продать объект не удалось.

Квартира площадью 303,9 кв. м была выставлена на закрытую продажу весной 2026 года. Такой формат предполагает, что объект не появляется в открытых базах, а предлагается адресно через проверенное агентство. По словам риелторов, знакомых с ситуацией, сейчас в этом ЖК выставлено на продажу восемь квартир, и конкуренция среди продавцов высокая. Цена квадратного метра в доме варьируется от 730 тыс. до 1,4 млн рублей.

Сложности с продажей также связаны с тем, что покупатели не всегда готовы приобретать недвижимость у публичных лиц, особенно проживающих за границей. Кроме того, проведение сделки без личного присутствия собственника требует оформления нотариальной доверенности, а получение денег за рубежом сопряжено с ограничениями на переводы.

В доме в Филипповском переулке, где находится квартира Пугачевой, также есть недвижимость у Филиппа Киркорова и других известных личностей. Саму квартиру певице в 2000-х подарил бизнесмен Руслан Байсаров. По данным издания, изначально она планировала завещать ее своему среднему внуку, однако финансовые обстоятельства заставили пересмотреть решение. Ранее Пугачева также пыталась продать дачу в Истринском районе через внука Никиту Преснякова, но безуспешно.