«Я презирал самого себя»: актер сериала «Ольга» прослезился, рассказывая о прошлом

Сергей Романович решил поделиться наболевшим спустя много лет.

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Сергей Романович до слез расчувствовался, рассказывая о своем детстве. С возрастом артист стал более сентиментальным и в то же время открытым для поклонников. В своем блоге он поделился такими деталями из прошлого, о которых ранее молчал.

Поводом проанализировать уже пройденный путь для Романовича стал очередной день рождения. 16 июля звезде сериалов «Чернобыль» и «Ольга» исполнилось 34 года, и накануне он вышел на связь с неожиданными откровениями. «Дни рождения я перестал отмечать еще в детстве. Лет с 15ти. Примерно тогда же и развелись родители. Никогда из своего дня рождения я не делал радостного „события“. Тогда мне это казалось глупостью. Наверное, я даже ощущал себя крутым и взрослым, которому не нужны все эти бессмысленные, детские праздники.

С 15 лет я уже снимался в кино. А с первого гонорара подарил Маме машину. Быть крутым и ответственным пацаном, который сам о себе позаботится, я начал достаточно рано. За 34 года я несколько раз обращался к родителям, когда были финансовые трудности и пару раз обращался к жене за 7 лет брака. И каждый этот раз сопровождался чувством собственной ничтожности. Я презирал самого себя за то, что вынужден просить о помощи. И, кажется, паттерн „я все вывезу, я справлюсь, я взрослый“ — забил в угол того сама пацана, который хотел машинки на пульте управления, классные ружбайки и прочие детские пацанские радости», — делился актер в своем блоге.

Он добавил, что в глубине души все равно остается тем маленьким «пацаном», который все еще мечтает собрать друзей за накрытым столом и как следует повеселиться. Артист посоветовал подписчикам беречь своего внутреннего ребенка и не спешить взрослеть слишком рано.

К слову, свои проблемы с финансами, закредитованность и внушительные долги Романович тоже связывает с той травмой детства, с желанием компенсировать то, чего недополучил. Сергей старается учиться жить по средствам, но не всегда выходит. Около года назад актер рассказывал о сложностях жизни в России после эмиграции. Его почти никто не узнавал, а на кастингах он получал отказы, и чуть не впал в отчаяние.