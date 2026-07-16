Лиана Шульгина высказалась о Лерчек и её силе духа: «Эта девочка действительно любит себя»

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина поддержала Валерию Чекалину (Лерчек), которая борется с раком желудка четвёртой стадии. Лиана считает, что интервью Лерчек Надежде Стрелец показало, как она умеет поддерживать себя в сложных обстоятельствах.

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Лиану особенно впечатлило то, что Лерчек продолжает заниматься тем, что приносит ей радость, несмотря на болезнь и критику в соцсетях.

«Эта девочка действительно любит себя. Лерчек выбирает зал и тренировки, даже когда комментаторы в соцсетях её ругают за это. Она идёт на тренировку, потому что это источник её энергии», — рассказала Шульгина.

Она отметила, что блогер продолжает заниматься танцами, поскольку это помогает ей сохранять ощущение женственности и уверенности в себе. Лиана назвала историю Лерчек примером того, как важно принимать жизненные обстоятельства и заботиться о себе даже в самые тяжелые периоды.

«Человек, который в сложнейшей ситуации берёт себя в руки и становится лучше», — сказала Шульгина о Чекалиной.

По словам Лианы, речь идёт не только о тренировках или внешности, но и о внутреннем отношении к себе. Она призвала заботиться о собственном здоровье и состоянию.

«Вместо “я хочу избавиться от лишнего веса” можно сказать: “я забочусь о себе и своём теле, хочу быть здоровой и красивой”», — привела пример Шульгина.

Она подчеркнула, что история Лерчек для неё стала примером принятия ситуации, поддержки себя и умения сохранять любовь к себе при любых обстоятельствах.

Ранее Луис Сквиччиарини поддержал Лерчек после девятой химиотерапии цветами.