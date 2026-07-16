Суды, алименты, долги: громкий конфликт Родригеза с экс-супругой

Накануне СМИ сообщили, что с актера Тимура Родригеза принудительно взыскивают более 7 млн рублей долга по алиментам. Исполнительное производство инициировала его экс-супруга Анна в день свадьбы артиста с Катей Кабак. Как сообщает Starhit, адвокат Сергей Жорин объяснил, в действительности ли Родригез задолжал столь большую сумму.

Отмечается, что разбирательства актера с экс-супругой Анной Девочкиной сейчас в самом разгаре. Урегулировать вопрос мирно не удалось — бывшая не согласилась на уступки ни в отношении алиментов на детей, ни по сумме на собственное содержание. Второй пункт Пресненский суд в итоге отменил, однако снизить алименты Тимуру пока не удалось.

Издание добавляет, что Девочкина также пыталась установить запрет на выезд за границу для актера. Таким образом она могла создать препятствие для общения Родригеза с Мигелем и Даниэлем, которые живут с мамой в Испании. Впрочем, в этой части пристав женщине отказал.

Как объяснил Жорин, алиментное соглашение, которое подписали стороны, имеет силу исполнительного листа. В любой момент его можно отнести к приставу, если получатель считает, что ему недоплатили. После этого сотрудник ФССП обязан возбудить исполнительное производство. Изначально пристав ориентируется на версию получателя, который может заявить «все что угодно», в том числе и то, что ему вовсе не платили.

После возбуждения исполнительного производства у плательщика есть возможность пойти к приставу, предоставить соответствующие документы. В результате можно либо скорректировать задолженность, либо прекратить производство, если все на самом деле оплачено.

«В настоящий момент мы готовим платежки и другие необходимые документы, предоставим их приставу. Поэтому пока говорить о наличии у Тимура задолженности преждевременно», — заявил Жорин.

Отмечается, что отказ в снижении Алиментов Родригез сейчас обжалует в апелляционной инстанции. Он объяснял свои действия отсутствием возможности платить такие суммы из-за падения уровня доходов.