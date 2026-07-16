Игорь Крутой высказался о творчестве Леонида Агутина в его день рождения

Игорь Крутой публично поздравил Леонида Агутина с днём рождения. Композитору и певцу 16 июля исполнилось 58 лет, и по этому случаю Крутой посвятил ему обращение в блоге.

Музыкант назвал Агутина одним из самых самобытных артистов российской сцены и отметил его особый вклад в музыку. По словам композитора, творчество Агутина остаётся актуальным независимо от музыкальных тенденций.

«Музыка Лёни Агутина — вне времени и вне изменчивой моды. Он умеет говорить со слушателем просто о самом сложном и важном, и в этом заключается его великий дар», — отметил Крутой.

Артист также подчеркнул, что ценит многолетнюю дружбу с именинником и с интересом следит за его новыми проектами и творческими экспериментами.

В завершение поздравления Игорь Крутой пожелал Леониду Агутину здоровья, энергии, семейного тепла и новых профессиональных достижений.