Режиссёр Валерия Гай Германика в личном блоге поделилась, что предпочитает видеть на съёмочной площадке определённый набор продуктов. На первом месте в этом списке — горох: знаменитость считает его буквально «пищей богов».

В числе других любимых продуктов режиссёра — чёрный виноград без косточек, черешня, клубника, сезонные овощи, а ещё капуста и морковь с солью. Кроме того, Германика рассказала об одном необычном пищевом эксперименте: целый месяц её рацион почти полностью состоял из редиски.

Также Валерия показала кадры своего рабочего дня и домашних забот.

Раннее режиссёр появилась на светском мероприятии вместе с шестилетним Августом — своим младшим сыном. Внимание окружающих привлёк необычный аксессуар: на мальчике была балаклава, что породило волну обсуждений и вопросов. На фоне этого Валерия Гай Германика объяснила, почему не показывает широкой публике лицо сына.