Звезда «Кадетства» Елена Захарова показала кадры отдыха на Валдае

Актриса Елена Захарова отправилась отдыхать от городской суеты и поделилась с поклонниками кадрами с Валдая. Звезда сериала «Кадетство» показала фотографии с прогулки по деревенским окрестностям и на берегу озера.

На снимках артистка позирует на природе в летнем образе с ультракороткими шортами.

«Доброе утро», — лаконично подписала публикацию Елена Захарова.

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Актриса призналась, что давно полюбила эти тихие места и регулярно приезжает туда, чтобы отдохнуть и восстановить силы вдали от шумного города.

Ранее актриса Елена Захарова рассказывала о своём отношении к питанию и поддержанию формы. По словам артистки, она старается не переедать и придерживается простого правила — заканчивать прием пищи с лёгким чувством голода. Она отметила, что старается никогда не объедаться. Но всё-таки иногда поздние ужины прибавляют лишние килограммы.