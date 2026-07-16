Мосты сожжены: какие звезды не вернутся в Россию

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова продает квартиру в центре Москвы. News.ru рассказал, кто еще из знаменитостей уехал за границу и решил больше не возвращаться в страну.

300 «квадратов» Литвиновой

59-летняя Литвинова переехала в Париж в 2022 году, однако избавиться от квартиры площадью 300 «квадратов» в Москве решила только сейчас. По информации СМИ, она тайно прилетела в Москву, чтобы продать апартаменты в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX» за 1 млрд рублей.

Утверждается, что потенциальный покупатель уже внес аванс, а мебель из квартиры вывезли на склад. Известно, что в жилье находилась коллекция картин, портреты певицы Земфиры* (признана Минюстом РФ иностранным агентом) и даже любимый диван ее бабушки. Все это предлагается коллекционерам отдельным лотом за 5 млн рублей.

Замок Пугачевой

Пытаются избавиться от российских активов и народная артистка СССР Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). 77-летняя артистка четыре года продает дачу на берегу Истринского водохранилища, замок в деревне Грязь и квартиру в Филипповском переулке площадью около 300 квадратных метров.

В последнем интервью Пугачева заявляла, что скорее всего уже не будет жить в России, однако выразила надежду, что однажды в Москву приедут ее дети Лиза и Гарри.

Побег Ротару

В Россию никогда не вернется 78-летняя украинская певица София Ротару. После начала СВО она поддержала Украину и переехала в Италию. Там она купила виллу на Сардинии за 4 млн евро (около 357 млн рублей).

Недавно Ротару избавилась от недвижимости в РФ. Она продала квартиру в Пресненском районе Москвы площадью 121 «квадрат» за 65 млн рублей. При этом у нее остается трехэтажный дом в Крыму стоимостью 3 млрд рублей.

Другие знаменитости

49-летняя телеведущая Ольга Шелест тоже покинула РФ. Она продала квартиру у Патриарших прудов площадью 92 «квадрата» за 107 млн рублей, закрыла ИП в России и переехала с семьей в США.

Народный артист РФ Александр Филиппенко после переезда в Литву в ноябре 2022 года продал две квартиры в Москве. Общая стоимость объектов могла превысить 150 млн рублей. Сейчас актер пытается продать дом в Ново-Переделкино за 40 млн рублей, но пока покупателей нет.

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте после начала спецоперации продала квартиру в Москве за 100 млн рублей. После этого директор знаменитости заявил, что та полностью «порвала связи» с Россией. Избавилась от московской недвижимости и певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*, признана Минюстом РФ иностранным агентом). Сейчас она живет в Литве и открыто выступает против России.

Комик Семен Слепаков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) также заявлял, что избавился от недвижимости в Москве. Речь идет об элитных апартаментах площадью 217 квадратных метров — предполагаемая стоимость объекта составила 295 млн рублей. Артист получил израильское гражданство и признавался, что живет только за счет гонораров и личных накоплений.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.