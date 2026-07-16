Бритни Спирс намекнула, что может стать бабушкой

Бритни Спирс заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсетях, которая намекает на пополнении в её семье. Певица опубликовала фотографию детской одежды, а следом — архивный снимок с одним из своих сыновей.

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В подписи артистка оставила загадочное послание, которое многие восприняли как намёк на скорое появление ребёнка в семье: «Если вам повезёт, у меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить… надеюсь, в этом году вы увидите самые красивые вещи… Будь что будет… Это в тишине всё начинается», — написала Спирс.

Видимо, певица может готовиться к новому статусу — бабушки. При этом сама Бритни, как и всегда, говорит загадками, поэтому понять что именно звезда имела ввиду — крайне сложно.

Ранее сыновья Бритни Спирс 19‑летний Джейден Джеймс и 20‑летний Шон Престон дебютировали на подиуме на Неделе моды в Париже.