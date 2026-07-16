Бледанс заявила о желании поработать с известным режиссером

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что мечтает поработать с режиссером Алексеем Учителем. Как сообщает News.ru, об этом она сказала на 15-й церемонии вручения премии телеканала «Fashion TV Россия» Fashion Summer Awards — 2026.

По словам артистки, она давно хочет сотрудничества с Учителем, но каждый раз что-то мешает ей «слиться в творческом экстазе».

«Мы опять виделись с ним в Сочи на "Евразии". Опять обнялись, и опять я вспомнила свою любимую работу. Фильм, который вдохновляет меня каждый раз. Но я знаю, что это обязательно будет», — заявила Бледанс.

Напомним, что в апреле Бледанс заявила, что детям не следует делать поблажек в вопросах обязательного физического труда, потому что это воспитывает в них дисциплину и приучает к порядку.