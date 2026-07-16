Владельцы «Каламбура» продолжают зарабатывать на российской аудитории

Владельцы украинской телепередачи «Каламбур» вывели из России за год почти 100 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, за прошлый год общая выручка проекта «Каламбур» в России составила 91 млн рублей. 89 млн рублей из них были выведены через американскую компанию на Украину. Часть актеров передачи одесситы — Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова, Вадим Набоков. Продюсер «Каламбура» Юрий Володарский родом из Киева. Они не скрывают, что продолжают зависеть от российской аудитории.

Сам проект «Каламбур» появился в 1996 году в Харькове. В том же году видеожурнал удалось продать российскому каналу ОРТ, где до 2000 года было показано 90 премьерных выпусков. Однако юридическое управление изначально осуществлялось через американскую компанию: в 1997 году в США создали AFL Productions, которая зарегистрировала в России дочернее юрлицо «Мэриот», которое управляло Каламбуром.

Всего было снято 136 выпусков «Каламбура». С 2003 по 2009 год повторы выходили на телеканалах ТНТ и ДТВ, а позднее — на канале «Перец/Че». С 2024 года архив передачи выходит на телеканале HBB. Кроме повторов «Мэриот» зарабатывает на музыке из «Крутого пике» и «Деревни дураков», а украинские актеры получают донаты от пользователей из РФ.

Канал отмечает, что Стыцковский, Агопьян, Иванова и Набоков продолжают жить в Одессе и общаются с подписчиками из России на русском языке, не высказываясь против страны. Продюсер Володарский проживает в США.