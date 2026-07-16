«Руки как у мумии»: Юлию Высоцкую жестко раскритиковали в соцсетях

Актриса Юлия Высоцкая столкнулась с жесткой критикой из-за внешности. Об этом сообщает Starhit.

52-летняя артистка решила продемонстрировать подтянутую фигуру. Она сделала снимок своего отражения в зеркале, представ в белых шортах и полосатой майке. На другом фото она показала результаты занятий на беговой дорожке — за часовую сессию Высоцкая потеряла почти 500 ккал. Кадры понравились далеко не всем.

«А что с ногами и руками?»; «Пора уже ухаживать за собой. К сожалению, возраст берет свое»; «Боже, руки как у мумии. У вас артрит?»; «Неприятная женщина», — писали комментаторы.

Однако не все набросились на актрису с критикой. Некоторые комментаторы назвали Высоцкую красоткой и порадовались ее хорошей физической форме.