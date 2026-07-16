«С днюхой меня!»: Леонид Агутин вышел на связь в день своего 58-летия

16 июля исполнитель отмечает личный праздник. Леонида уже завалили теплыми словами и пожеланиями.

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Сегодня, 16 июля, день своего рождения отмечает один из самых душевных музыкантов нашей эстрады — певец, композитор и поэт Леонид Агутин. Ему исполнилось 58 лет. Именинник не стал скромничать и с самого утра вышел на связь с фанатами. Артист заглянул в личный блог, чтобы поделиться с публикой праздничным настроением.

Леонид опубликовал фотографию, к которой добавил стихотворение. Музыкант по-философски, но очень легко порассуждал о прожитых годах, творчестве и быстротечности времени. «С днюхой меня!» — заключил он.

Пользователи Сети тут же засыпали звездного именинника теплыми поздравлениями. В комментариях люди желают ему крепкого здоровья, вдохновения и простого человеческого счастья. Коллеги по шоу-бизнесу тоже не остались в стороне. Одним из первых под постом отметился шоумен Михаил Галустян, который лаконично написал: «С днем рождения, легенда!».

Напомним, Леонид Агутин уже много лет счастлив в браке с Анжеликой Варум — они официально поженились еще в 2000 году. Сама певица соцсети сейчас не ведет, поэтому семейные кадры поклонники видят только у ее супруга. Совсем недавно он, кстати, радовал аудиторию новым фото. Фанаты тогда восхитились тому, как же молодо выглядит жена Агутина.