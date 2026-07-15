Иосиф Пригожин рассказал, почему решил похудеть

Иосиф Пригожин раскрыл неожиданную причину, по которой решил похудеть. В беседе с KP.RU 57‑летний продюсер признался, что его всё чаще стали принимать за отца его супруги Валерии. За два месяца он уже сбросил 8 килограммов.

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«Спрашивают: „Это ваша дочка?“ Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя», — поделился продюсер.

Ранее попытки Пригожина сбросить вес у носили скорее ситуативный характер. По его словам, раньше он худел исключительно на спор с друзьями на деньги.

«Судьёй у нас была Яна Рудковская. Однако, сбросив вес, вскоре мы снова набирали. Но сейчас я поставил себе цель соответствовать жене и пока держусь», — добавил он.

Поклонники звёздной пары уже давно отмечают их приверженность здоровому образу жизни. Время от времени Пригожин появляется в роликах Валерии из спортзала. Сама она, к слову, всегда следила за собой: недавно она рассказала, что весит столько же, сколько в 17 лет.