Волочкова пожаловалась, что осталась без пенсии

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может оформить пенсионные выплаты, несмотря на 30-летнюю творческую карьеру. По словам артистки, для получения пенсии ей не хватает всего полгода официального трудового стажа.

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Она отметила, что размер пенсии балетных артистов составляет около 23 тысяч рублей. Волочкова подчеркнула, что добивается оформления выплат не из-за финансовой необходимости, а из принципа, назвав сложившуюся бюрократическую ситуацию несправедливой.

— Мне 50 лет, я до сих пор на сцене. У меня стаж 30 лет, и я не могу в России, в моей любимой стране, получить пенсию, потому что мне не хватает полгода стажа. А пенсия какая у балетных артистов — я не знаю. У нас, по-моему, 23 тысячи. Я борюсь не за деньги. Это принцип. Как так? — передает слова балерины News.ru.

Певица Маша Распутина на церемонии вручения премии Fashion TV Россия «Fashion Summer Awards» 2026 заявила о том, что отказалась от получения государственной пенсии. Артистка, чья карьера на эстраде длится уже 37 лет, подчеркнула, что продолжает активно выступать и предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно.