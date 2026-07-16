Волочкова пожаловалась, что осталась без пенсии из-за нехватки стажа на сцене
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не может оформить пенсионные выплаты, несмотря на 30-летнюю творческую карьеру. По словам артистки, для получения пенсии ей не хватает всего полгода официального трудового стажа.
Она отметила, что размер пенсии балетных артистов составляет около 23 тысяч рублей. Волочкова подчеркнула, что добивается оформления выплат не из-за финансовой необходимости, а из принципа, назвав сложившуюся бюрократическую ситуацию несправедливой.
— Мне 50 лет, я до сих пор на сцене. У меня стаж 30 лет, и я не могу в России, в моей любимой стране, получить пенсию, потому что мне не хватает полгода стажа. А пенсия какая у балетных артистов — я не знаю. У нас, по-моему, 23 тысячи. Я борюсь не за деньги. Это принцип. Как так? — передает слова балерины News.ru.
Певица Маша Распутина на церемонии вручения премии Fashion TV Россия «Fashion Summer Awards» 2026 заявила о том, что отказалась от получения государственной пенсии. Артистка, чья карьера на эстраде длится уже 37 лет, подчеркнула, что продолжает активно выступать и предпочитает зарабатывать на жизнь самостоятельно.