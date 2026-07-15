Распутина отказалась от «позорной» пенсии

Певица Маша Распутина назвала свою пенсию «позорной брошенной костью». Об этом сообщает News.ru.

Во время разговора с журналистами на 15-й церемонии вручения премии Fashion Summer Awards Распутина заявила, что отказалась от своей «позорной» пенсии. Она также добавила, что продолжает активно выступать и зарабатывает самостоятельно.

«Я 37 лет на эстраде. Я отказалась. Все! Это же позорно. А зачем мне такая кость брошенная? Слава богу, что я до сих пор востребована. Я себе на кусок хлеба сама заработаю. Только не такая позорная пенсия. Не хочу! Я всегда буду молодой!», — заявила она.

Напомним, что ранее муж Распутиной Виктор Захаров заявил, что его супруга получает пенсию в размере 8 тысяч рублей. При этом он также добавил, что за последние полгода Распутиной ни разу не пришли эти деньги.