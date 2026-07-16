Настя Ивлеева показала кадры без макияжа, сделанные мужем Филиппом Бегаком
Настя Ивлеева продолжает радовать поклонников теплыми семейными кадрами. На этот раз блогер опубликовала серию снимков, автором которых стал её супруг Филипп Бегак. И судя по подписи, звезда «Орла и решки» осталась в полном восторге от его работы.
Настя Ивлеева все чаще делится с подписчиками моментами личной жизни, и новый пост не стал исключением. Блогер опубликовала несколько фотографий, на которых позирует на винтажном диване. Особенность кадров в том, что ведущая предстала перед камерой без грамма косметики — натуральный образ подчеркнул ее природную красоту.
Автором снимков выступил супруг Насти — Филипп Бегак. Ивлеева не скупилась на комплименты в его адрес, тепло поблагодарив за удачные кадры.
«Добрый вечер. Спасибо мужу за фотографии. Умеет же, красавчик», — написала блогер в подписи к посту.
Напомним, что после резонансной «голой вечеринки» Ивлеева на время исчезла из публичного пространства, однако сейчас она постепенно возвращается к активной жизни. Вместе с мужем она живет за городом, много путешествует по России и другим странам и все чаще выходит на связь с поклонниками.
Роман Ивлеевой и Бегака стал известен летом 2025 года. Для ведущей этот брак стал вторым, а для её избранника — третьим. Филипп женился на звезде всего через два месяца после развода со второй женой. Пара сыграла свадьбу втайне от посторонних, а до торжества Ивлеева тщательно скрывала личность своего возлюбленного. Теперь же они с удовольствием делятся кадрами совместного быта и, как видно, поддерживают друг друга во всех творческих начинаниях — включая съёмки.