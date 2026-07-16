Ивлеева показала кадры без макияжа, сделанные мужем

Настя Ивлеева продолжает радовать поклонников теплыми семейными кадрами. На этот раз блогер опубликовала серию снимков, автором которых стал её супруг Филипп Бегак. И судя по подписи, звезда «Орла и решки» осталась в полном восторге от его работы.

© Соцсети

Настя Ивлеева все чаще делится с подписчиками моментами личной жизни, и новый пост не стал исключением. Блогер опубликовала несколько фотографий, на которых позирует на винтажном диване. Особенность кадров в том, что ведущая предстала перед камерой без грамма косметики — натуральный образ подчеркнул ее природную красоту.

Автором снимков выступил супруг Насти — Филипп Бегак. Ивлеева не скупилась на комплименты в его адрес, тепло поблагодарив за удачные кадры.

«Добрый вечер. Спасибо мужу за фотографии. Умеет же, красавчик», — написала блогер в подписи к посту.

Напомним, что после резонансной «голой вечеринки» Ивлеева на время исчезла из публичного пространства, однако сейчас она постепенно возвращается к активной жизни. Вместе с мужем она живет за городом, много путешествует по России и другим странам и все чаще выходит на связь с поклонниками.

Роман Ивлеевой и Бегака стал известен летом 2025 года. Для ведущей этот брак стал вторым, а для её избранника — третьим. Филипп женился на звезде всего через два месяца после развода со второй женой. Пара сыграла свадьбу втайне от посторонних, а до торжества Ивлеева тщательно скрывала личность своего возлюбленного. Теперь же они с удовольствием делятся кадрами совместного быта и, как видно, поддерживают друг друга во всех творческих начинаниях — включая съёмки.