Певица Лайма Вайкуле призналась в беседе с YouTube-каналом «И Грянул Грэм», что сейчас активно учит русский язык.

По словам артистки, в этом ей помогает уехавший из-за СВО музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом). Он подсказывает певице значения слов и разбирает нюансы разговорной речи.

«Получается, когда русский язык уже не моден, я его начинаю учить благодаря Андрею. Я вроде как хорошо говорю, но это не мой родной язык. Есть слова, значения которых я до сих пор не знаю», — призналась Вайкуле.

Также исполнительница поделилась подробностями своего фестиваля «Рандеву». Она рассказала, что пыталась пригласить на него лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука.

«Да‑да, мы писали [Шевчуку]. Но я просто понимаю, что он не может сейчас приехать именно ко мне. Не то что с гастролями в Латвию, а ко мне. Но думаю, что придет время, когда он приедет к нам на фестиваль», — отметила артистка.

В 2025 году фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala среди российских знаменитостей посетили: Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Андрей Макаревич, Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2».

Ранее Вайкуле рассказала, как проводит дни с Пугачевой в Юрмале.