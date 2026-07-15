Сделки на сотни миллионов: кто из российских звезд продает свою недвижимость

Актриса Рената Литвинова выставила на продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей. Кто еще из российских звезд продает или недавно продал недвижимость и сколько она стоит — в материале «Вечерней Москвы».

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Рената Литвинова

Недвижимость артистки площадью 344 квадратных метра расположена в жилом комплексе «Большая Дмитровка IX». Она объединена из двух квартир в одну. По данным СМИ, на покупку жилья претендует крупный столичный бизнесмен, который уже внес аванс. Большую часть мебели вывезли на склад по просьбе потенциального владельца, чтобы снизить цену. Однако за доплату в пять миллионов рублей можно забрать все предметы интерьера, включая антиквариат и коллекцию картин.

Валерий Сюткин

Певец Валерий Сюткин выставил на продажу свою квартиру на Сретенском бульваре в Москве за пять миллионов евро (почти полмиллиарда рублей). Музыкант решил продать апартаменты площадью 232 квадратных метра, так как редко в них бывает, много путешествует и предпочитает загородную жизнь. В квартире три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, антиквариат и винтажная мебель. Вместе с жильем артист продает и стол Наполеона Бонапарта, однако за него покупателю придется заплатить дополнительную цену. По сообщениям СМИ, эту квартиру Сюткин не может продать уже год.

Антоний Толмацкий

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий продает семикомнатную квартиру в центре Москвы за 90 миллионов рублей. По данным СМИ, ей уже заинтересовался один покупатель, однако в семье покойного музыканта единства по сделке нет. Толмацкий и его бабушка (мать Децла) хотят продать квартиру из-за финансовых трудностей и невозможности содержать такое большое жилье, однако мать Антония Юлия Кисилева против этого решения и заявляет, что сын пытается ее выгнать из дома. Сама квартира для друзей и поклонников Децла считается легендарной — здесь музыкант создавал свои проекты и принимал многих известных творческих людей.

Стивен Сигал

Актер Стивен Сигал продает особняк на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Резиденция на закрытой охраняемой территории включает в себя основной двухэтажный дом площадью 500 квадратных метров и гостевой дом с баней. В основном доме имеются три спальни, три санузла, кинотеатр, кабинет, винная комната и гараж на две машины. Изначальная цена особняка составляла 700 миллионов рублей, однако продать его не получается уже более полугода, поэтому Сигал снизил цену до 650 миллионов.

Александр Филиппенко

В июне стало известно, что актер актер Александр Филиппенко продал два объекта недвижимости на Патриарших прудах. Одна из квартир площадью 55 квадратных метров находится в Богословском переулке. Ее стоимость может достигать 55 миллионов рублей. Вторая квартира площадью около 110 квадратных метров расположена в Спиридоньевском переулке и оценивается более чем в 100 миллионов рублей. Кроме того, артист выставил на продажу дом площадью около 150 квадратных метров с участком семь соток в Ново-Переделкине. За него Филиппенко просит 40 миллионов рублей.

Ольга Шелест

В апреле стало известно, что бывшая телеведущая Ольга Шелест продала свою квартиру в центре Москвы за 107 миллионов рублей. Трехкомнатное жилье находится в бывшем доходном доме Волобуевой в 200 метрах от Патриарших прудов. Внутри квартиры площадью 92 квадратных метра расположены две ванные комнаты, изолированный кабинет и отдельный гардероб. При этом Шелест была вынуждена понизить цену на несколько миллионов, чтобы продать недвижимость как можно быстрее.

Геннадий Хазанов

В октябре стало известно, что народный артист России Геннадий Хазанов продал почти всю свою недвижимость в РФ за 700 миллионов рублей. Это:

квартира на улице Малая Молчановка (Арбат);квартира на улице Спиридоновке;квартира на улице Серафимовича;дом с участком в селе Дубки;жилье в поселке Сосны.

Вслед за ним от недвижимости избавилась жена артиста Злата Эльбаум. Она продала на общую сумму в 250 миллионов:

дом с участком в деревне Фоминское в Троицке;квартиру в элитном поселке в Одинцовском районе Московской области.

Певица Слава

В мае СМИ сообщали, что певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, продала два объекта недвижимости в центре Москвы: квартиру площадью 129,9 квадратных метра в одном из столичных ЖК и жилье на Арбате. Если первую квартиру певице удалось продать еще летом 2025 года за 150,5 миллиона рублей, то вторую Слава долго не могла продать на фоне скандала с Ларисой Долиной — изначально ее выставили за 140 миллионов рублей, однако затем цену пришлось снизить до 120 миллионов.

Лариса Долина

Летом 2024 года певица Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы женщине по имени Полина Лурье за 112 миллионов рублей, а затем заявила, что стала жертвой мошенников и через суд добилась возвращения жилья без фактического возврата денег покупательнице. Эта ситуация обернулась для певицы скандалом и судебными тяжбами. Однако в декабре 2025 года Верховный суд отменил все предыдущие решения нижестоящих судов и постановил оставить право собственности на квартиру за Лурье.

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева продает свою единственную квартиру в Москве. Пятикомнатная квартира площадью 303,9 квадратных метра находится в доме в Филипповском переулке, а из окна открывается вид на Храм Христа Спасителя. В ней есть просторная гостиная с домашним кинотеатром, столовая, студия для репетиций и гардеробная. Среди ее особенностей — расписные потолки, эксклюзивная итальянская мебель и настоящий зимний сад. По данным СМИ, артистка назначила цену в пять миллионов долларов (примерно 400 миллионов рублей).

Какие еще объекты недвижимости есть у Пугачевой в России и за рубежом — в материале «Вечерней Москвы».