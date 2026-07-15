Брэд Питт расстроился, что дети отказались от его фамилии под внушением Джоли

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт очень переживает из-за того, что его дети отказались от его фамилии. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

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Собеседники журналистов называют происходящее результатом «преднамеренной, разрушительной и вредной кампании разобщения детей и отца», организованной супругой артиста Анджелиной Джоли.

— Это классический пример поведения детей, которых учили ненавидеть другого родителя. Любой родитель, намеренно исключенный из жизни своих детей в качестве наказания, очевидно, будет этим расстроен, — сказал собеседник издания.

13 июля портал Page Six со ссылкой на судебные документы сообщил, что еще двое детей Брэда Питта и Анджелины Джоли — Захара и Мэддокс — официально откажутся от фамилии своего отца. 21-летняя Захара публиковала свою петицию об отказе от фамилии отца в Los Angeles Daily Journal раз в неделю в течение четырех недель подряд — 16, 23 и 30 июня, а также 7 июля. В свою очередь ходатайство 24-летнего Мэддокса было опубликовано в том же издании, что и ходатайство его сестры, 10, 17 и 24 июня, а также 1 июля.