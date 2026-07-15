Лорак захотела дуэт с популярной у молодежи исполнительницей

Певица Ани Лорак в шоу «Что о тебе думают?» призналась, что предпочитает записывать совместные треки с мужчинами, однако назвала нескольких женщин, с которыми гипотетически согласилась бы поработать. Среди них — Инстасамка и Zivert, передает «Звездач».

По словам Лорак, дуэт с Инстасамкой стал бы неожиданным и «взорвал» бы публику, поскольку их стили и темы песен кардинально отличаются. Также артистка отметила, что ей нравятся тексты Zivert, которые, по ее мнению, несут смысловую нагрузку.

Кроме того, Лорак заявила, что спокойно отнесется к возможному присутствию бывшего мужа с новой избранницей на своем концерте. Она отметила, что кому-то же нужно заботиться о нем в старости.

Ранее СМИ сообщали, что жители Иркутска потребовали отменить концерт Лорак. Они писали в соцсети Народного фронта, обвиняя Лорак в антироссийской позиции. Общественники заявили, что планируют обратиться в администрацию города. До этого, в 2025 году, концерт певицы в Иркутске уже отменяли, как и в 2022 году.