Суд рассмотрит заработки Гогунского

Суд решил проверить заработки актера Виталия Гогунского в рамках разбирательства по делу об алиментах. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дело рассматривает Измайловский суд Москвы. По словам представителя артиста, сторона защиты не смогла предоставить банковские выписки, поскольку у Гогунского якобы нет возможности получить необходимые документы. При этом адвокат актера заявил, что его доверитель получает около 200 тысяч рублей в месяц.

Представитель бывшей супруги Гогунского Ирины Маирко представила суду договор 2013 года, согласно которому актер получил 21 млн рублей за участие в съемках сериала «Универ». Истец считает, что после выхода продолжения проекта гонорары артиста могли вырасти.

В результате суд решил самостоятельно направить запросы в банки для получения необходимой информации.