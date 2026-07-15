Олег Газманов прокомментировал слухи о своем роскошном райдере

Олег Газманов развеял мифы о своём якобы роскошном райдере. Артист подчеркнул, что его запросы во время гастролей вполне скромные. Главное, чтобы была возможность заниматься спортом и есть привычные любимые блюда.

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Слова певца передаёт «Пятый канал».

«Для меня нагрузка является психологической разгрузкой. Теперь в мой райдер входит предоставление возможности где-то поиграть в падел-теннис. <…> Пишут, что Газманов требует самую лучшую гостиницу, хорошую машину. Потом тролли говорят: "Музыканты зажрались". А по еде я весьма спокойно отношусь. Иногда заказываю сало. Люблю покушать сало с хлебом», — рассказал певец.

В мае 74-летний Газманов заявил, что не собирается уходить со сцены. Хотя в 70 лет он подумывал о завершении карьеры, сейчас от этих планов отказался. По словам артиста, пока выступления приносят ему радость, а зрители уходят с концертов довольными, останавливаться рано — «нажимать на тормоза» он не готов.

Ранее жена Газманова рассказала, почему на кадрах со свадьбы их дочери Марианны была детская люлька. Личность жениха девушки звёздная семья пока не раскрывает.