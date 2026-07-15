Ирина Дубцова раскрыла подробности личной жизни своего 20-летнего сына

Ирина Дубцова поделилась подробностями личной жизни своего 20‑летнего сына Артёма.

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В беседе с ТВ Mail артистка рассказала, что молодой человек пока не задумывается о свадьбе и отцовстве.

«Я думаю, что он не скоро станет молодым отцом. Разве что его кошка Булочка нагуляла котят. Он возил её на УЗИ и говорил: "Господи, я чувствую, будто жену привёз на УЗИ. Булочка, ты же моя девочка, у тебя тройня будет. Смотри, это твои дети". Она так смешно голову повернула и реально смотрела на экран. Нет, я не думаю, что Артём скоро созреет для отцовства, поскольку он даже не в поиске», — рассказала звезда.

Певица призналась, что пока не думала становиться бабушкой, но нового статуса не боится. Кроме того, Артём сейчас не находится в поиске любви — он ждёт встречи с достойной девушкой. По словам Дубцовой, ему хочется, чтобы избранница была хорошей и «живой», но пока такую он не встретил.

Напомним, Артём появился на свет в браке Ирины Дубцовой с Романом Черницыным, солистом группы Plazma. Пара сыграла свадьбу в 2004 году, а в 2008 году супруги развелись.

Ранее Дубцова раскрыла, с кем будет переезжать в новый дом.