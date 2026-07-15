Киркоров продал своей дочери особняк в Майами за 100 долларов

Российский певец Филипп Киркоров продал своей дочери за 100 долларов особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Об этом в среду, 15 июля, рассказали в Telegram-канале Mash.

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Дети артиста родились в США, однако иногда из-за их происхождения все равно возникают вопросы. Поэтому исполнитель разработал схему — он снизил стоимость дома в 41 тысячу раз. Право собственности распределено между четырьмя людьми — его дочерью Аллой-Викторией, сыном Мартином, неизвестной женщиной и им самим.

Особняк находится в престижном квартале на улице La Gorce Drive. Жилая площадь составляет 7905 квадратных футов (около 734 квадратных метров — прим. «ВМ»). В доме семь спален и семь ванных комнат, на территории есть бассейн с плиточной отделкой, джакузи, терраса из кирпича и камня, лифт.

Киркоров смог обеспечить себе налоговые льготы: кадастровая стоимость его дома сейчас составляет 4,38 миллиона долларов. Программа Save Our Homes позволяет ограничивать рост налоговой базы, уточнили в публикации.

До этого в СМИ появилась информация, что актриса Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы за один миллиард рублей.