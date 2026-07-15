«Пища богов»: Валерия Гай Германика о содержимом своего райдера

Режиссер Валерия Гай Германика раскрыла содержимое своего райдера. Как сообщает «Пятый канал», выяснилось, что она предпочитает свежие фрукты и овощи.

В социальных сетях Германика рассказала, что в райдере у нее куча гороха. Она назвала его «пищей богов». Кроме того, у нее есть черный виноград без косточки, черешня, сезонные овощи, капуста и морковь с солью, орехи, клубника и прочее.

«До этого я ела редиску целый месяц каждый день, поэтому пришлось убрать ее из рациона», — добавила она.

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В июне Германика вступилась за детей известных артистов, заявив, что их продвижение в киноиндустрии — абсолютная норма. Так она прокомментировала новость о том, что 12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса получила главную роль в новом фильме «Дива».