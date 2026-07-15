Юрий Дудь* анонсировал интервью с Павлом Дуровым

Журналист Юрий Дудь* в среду, 15 июля, анонсировал интервью с предпринимателем, сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

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В соцсетях Дудь* опубликовал видеоролик, на котором спортивный комментатор радуется забитому голу во время футбольного матча.

— Я, когда Павел Дуров согласился на интервью, — подписал видео журналист в личном блоге.

9 июля Дурова в четвертый раз допросили в Париже в рамках расследования, начатого в 2024 году. Адвокаты предпринимателя заявляют, что до сих пор нет доказательств, подтверждающих обвинения в его адрес.

Также Дуров раскритиковал созданное в Европейском союзе приложение для проверки возраста пользователей. По его словам, оно было взломано «за две минуты». Однако он предположил, что в планах у правительства было «дождаться взлома», чтобы затем убрать из него приватность.

Ранее российский блогер Стас Васильев, известный под ником «Ай, как просто!», который ранее работал ведущим на канале «Соловьев Live», назвал Юрия Дудя* самым выдающимся интервьюером в Сети. Он подчеркнул, что сделать интервью с журналистом «стало чем-то престижным».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.