«Божественный план»: Юлия Паршута раскрыла свое отношение к астрологии

Певица Юлия Паршута раскрыла свое отношение к астрологии. В интервью «КП» она призналась в «спокойном интересе» к астрологии, отметив, что «божественный план» выше астрального.

Беседа прошла в день старта ретроградного Меркурия — это астрономическое явление, при котором с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. По мнению астрологов, это неблагоприятный для людей период.

«К астрологии отношусь со спокойным интересом, понимая, что божественный план выше астрального. Считаю, что некоторые планетарные периоды влияют на определенные сферы твоей жизни и могут объяснить, например, подъем или упадок сил. Все-таки мы часть огромного замысла с живыми и взаимозависимыми процессами», — сказала Паршута.

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Говоря о ретроградном Меркурии, певица отметила, что в это время нужно лишь внимательнее относиться к делам — документам, подписанию договоров и прочему, — и «не более того».