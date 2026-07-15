«Люди с бодуна»: Безрукова о работе с Павлом Прилучным

Актриса Ирина Безрукова рассказала о работе с актером Павлом Прилучным на съемках третьей части фильма «Холоп». Как сообщает Starhit, знаменитость призналась, что не сразу узнала коллегу в гриме.

За годы карьера артистка работала со многими звездами и о Павле Прилучном всегда отзывалась положительно. Перед стартом работы над «Холопом 3» между ними произошла забавная история. В первый съемочный день она не узнала коллегу до тех пор, пока он не заговорил.

«Меня привезли на площадку, следом привели его. Я смотрю и думаю: какой-то странный персонаж. Наверное, в этом здании есть отель, и сюда просто забрел посторонний человек. Он был в белом халате, белых одноразовых тапках и черных очках. Вот так обычно люди с бодуна ходят», — поделилась она.

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Через несколько минут Прилучный поздоровался с Безруковой, которая только после этого поняла, что перед ней актер. По словам артистки, ей было «очень смешно».