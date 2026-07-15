Анна Асти рассказала о связанной с Биланом мечте

Певица Анна Асти поделилась эмоциями от работы над совместным треком с Димой Биланом. Исполнительница призналась, что в юности была влюблена в артиста и даже не надеялась на личное знакомство, сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам 36-летней Асти, во время съемок клипа на песню «Эпилог» она сильно волновалась. Певица отметила, что рада не только совместной работе, но и завязавшейся между ней и 44-летним Биланом дружбе.

«У меня тряслись коленки. Мечта юной девочки сбылась! Мы еще и пообнимались… На самом деле, это очень круто работать с мечтой», - подчеркнула Асти.

Артистка добавила, что их совместная композиция вышла глубокой. Билан, рассуждая о посыле песни, поделился личным опытом. Певец рассказал, что неоднократно возвращался в прошлые отношения, поэтому верит в возможность успешно сойтись с бывшими снова.

«Если люди до конца что-то не отпустили, эта история может повториться. И, кстати, в эту реку можно зайти еще раз», - подчеркнул Билан.

В июне состоялась еще одна премьера дуэта российских артистов. Полина Гагарина и Сергей Лазарев выпустили клип на песню «Хэппи энд».