Голодовка, эмоциональное видео и слова об СВО: как живет Любовь Аксенова

Актриса Любовь Аксенова продолжает работать в России и готовится к выходу сериала «Холод», где исполнила главную роль. На премьере она призналась, что ради образа героини прибегла к экстремальной диете и сушке, чтобы добиться эффекта полного обезвоживания, передает News.ru.

Актриса отметила, что с августа снижала калорийность рациона, много тренировалась и к началу съемок в январе весила 48 кг. По ее словам, на площадке она пила только кофе, что вызывало тремор, однако эффект решили не заменять графикой.

Коллега по съемочной площадке Степан Меньщиков пожелал Аксеновой найти баланс между карьерой и личной жизнью, отметив важность гармонии для женщины.

Актриса замужем за режиссером и продюсером Павлом Аксеновым с 2013 года. Пара поженилась через три месяца после знакомства. Недавно Аксенова записала эмоциональное видео, в котором рассказала о пережитом в 17 лет эпизоде домогательств. Она призналась, что тогда растерялась и не знала, как реагировать, но позже обратилась за поддержкой к брату и родителям.

Любовь Аксёнова откровенно рассказала о пережитых домогательствах

С начала СВО актриса прекратила вести социальные сети и заявляла, что не планирует покидать Россию. В последнем посте она призывала к любви и пониманию, подчеркивая единство людей.