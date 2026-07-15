Литвинову призвали четко обозначить свою позицию по СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал актрису Ренату Литвинову озвучить свою позицию касательно спецоперации на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Бородин напомнил, что Литвинова публично называла свой отъезд из РФ «актом протеста» и заявляла, что больше не чувствует связи с страной. Кроме того, она дружит с иноагентами. Общественник заметил, что все это не мешает актрисе приезжать в Россию и пытаться заработать, в том числе на продаже жилья.

«Еще не факт, что она эту недвижимость не сдавала в аренду. Налоговой службе в таком случае нужно проверить, платила ли она налоги. Я призываю Литвинову наконец-то четко обозначить свою позицию касательно России и СВО, хватит пытаться усидеть сразу на двух стульях», — заявил глава ФПБК.

Бородин добавил, что в противном случае слова Литвиновой об отъезде из России можно будет проверить, как и информацию о зарубежном влиянии и финансировании. Глава ФПБК заметил, что признание артистки иноагентом может повлиять и на продажу ее квартиры.

Рената Литвинова пропала в Париже

Ранее СМИ сообщили, что Литвинова выставила свою квартиру в Москве на закрытый аукцион. Стоимость жилья площадью 344 «квадрата» в одном из элитных комплексов оценивается в 1 млрд рублей.