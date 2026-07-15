Газманов раскритиковал молодых артистов
Певец Олег Газманов заявил, что ему не нравится употребление англицизмов молодыми исполнителями. Об этом сообщает News.ru.
По мнению народного артиста России, среди нового поколения артистов много по-настоящему талантливых ребят, однако ему не нравится употребление англицизмов. Он считает, что слова «треки» или «кринж» должны уйти из русского языка.
«Или, например, слово "имидж" — такое сложное, зачем оно нам, когда есть "образ", "личина"? Давайте говорить по-русски!», — заявил Газманов.
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Также музыкант выразил мнение, что молодые коллеги неправильно ставят ударение в песнях. Такой лингвистический прием, по его мнению, неоправданно портит звучание русских слов.