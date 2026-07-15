Мать Тимати рассказала, как проходит переходный возраст ее 12-летней внучки Алисы

Мать рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов — прим. «ВМ») Симона рассказала в личном блоге, что переживает по поводу переходного возраста своей 12‑летней внучки Алисы.

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Женщина ответила на вопрос подписчика о пубертатном периоде девочки. По словам Симоны, она всячески пытается разговаривать с подростком и никогда не игнорирует ее чувства.

— Сложно. Много разговариваем, обсуждаем то, что с ней происходит, — написала мать исполнителя.

При этом сама Юнусова часто сталкивается с критикой. Некоторые пользователи Сети утверждают, что женщина якобы «забрала» внучку у ее матери, модели Алены Шишковой. При этом обе эти слухи продолжают опровергать.

До этого мать Тимати поделилась, что Алиса спокойно реагирует на негативные комментарии пользователей. В Сети не оценили актерские способности девочки после выхода трейлера фильма с ее участием «Дива» Анны Меликян.

При этом на сторону юной артистки встала продюсер Яна Рудковская. По ее словам, 12-летняя девочка «сама заслужила эту роль». Продюсер подчеркнула, что дочь Тимати много работает и развивается.