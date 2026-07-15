Отбывающий тюремный срок P. Diddy продал свой знаменитый особняк в Майами

P. Diddy (он же Шон Комбс), отбывающий тюремный срок, активно распродаёт своё имущество. Сначала он продал роскошный частный самолёт, а теперь — знаменитый особняк на Стар‑Айленд в Майами. Сумма сделки составила 55 миллионов долларов. Об этом сообщает RadarOnline.

© Super.ru

Покупателем дома стал Джон Франклин. Недвижимость приобрела подконтрольная ему компания из Ньюпорт‑Ньюс. Любопытно, что Франклин заодно приобрёл и соседний объект — особняк, который раньше принадлежал Глории и Эмилио Эстефан, а в 2021 году был продан ими же Комбсу. В доме — шесть спален и восемь ванных комнат. Помимо главного двухэтажного здания, на территории есть гостевой дом, бассейн, спа‑зона и причал.

Особняк, ставший местом громких вечеринок, в начале 2024 года подвергся обыску в рамках расследования. Во время суда в 2025 году прокуроры предъявили присяжным изъятые вещи. Специальный агент Джерард Ганнон продемонстрировал фотографии и сами предметы, найденные в поместье. Среди обнаруженного оказалось значительное количество детского масла и лубрикантов, а также огнестрельное оружие.

Ранее P. Diddy заметили на прогулке в тюрьме на фоне новых обвинений.