У Михалкова обнаружили огромный долг перед налоговой

Режиссер Никита Михалков накопил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, за режиссером числится задолженность по единому налоговому счету в размере более 2,25 млн рублей. Точная сумма — 2 254 568 рублей 93 копейки. Как отмечается, пока неясно, связана ли эта ситуация с техническим сбоем при переводе средств или задолженность будет погашена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что долг компаний артиста и бизнесмена Эмина Агаларова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) превысил 4,2 миллиона рублей. Как уточнялось, речь идет о нескольких фирмах. Наибольшая сумма задолженности зафиксирована у ООО «Нимэ», управляющего ресторанами и кафе. Так, она достигла 1,3 млн рублей, тогда как выручка составила 83 млн.

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ООО «Бэкстейдж Кейтеринг» накопило долг в размере 1,2 млн рублей. Выручка данной кейтеринговой компании — 159 млн рублей. Также ООО «Вегас Холл Кафе» задолжало 1,2 млн рублей при выручке 43 млн, а ресторанная компания ООО «Чердак-2» — еще 501 тысячу при выручке в 80 млн.