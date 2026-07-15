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SHAMAN продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки БПЛА

Lenta.ru

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продолжил концерт в Сочи вопреки угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Пятый канал.

Shaman продолжил концерт в Сочи после угрозы атаки БПЛА
© Global Look Press

Сообщается, что выступление пришлось остановить после первой песни, но публика вернулась на места, когда опасность миновала. Дронов также вернулся в зал и исполнил хит «Я русский» без музыкального сопровождения.

SHAMAN пел с флагом в России в руках, зал исполнил припев вместе с артистом.

«Мы — русские, и нас не сломать!» — обратился Дронов к поклонникам во время выступления.

Ранее SHAMAN заявил, что продюсер Виктор Дробыш отговаривал его от выпуска патриотичных песен. Он также отметил, что после выхода хита «Я русский» продюсер сначала сделал репост в социальных сетях, но потом удалил его.