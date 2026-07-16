Анастасия Уколова прыгнула с обрыва в Турции вслед за Антоном Филипенко

Отдых в Турции для Анастасии Уколовой и Антона Филипенко обернулся настоящим экстримом. Актриса, которая еще недавно скрывала личность возлюбленного, не только впервые показала кадры их совместного отпуска, но и призналась, что поддалась на провокацию парня и прыгнула с парашютом с обрыва. Правда, вместо романтического парного полёта её ждал сюрприз.

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Анастасия Уколова продолжает делиться с поклонниками яркими моментами из жизни. На этот раз она устроила настоящий фоторепортаж из Турции, где отдыхает вместе с актером Антоном Филипенко — звездой сериалов. В личном блоге появились снимки в нескольких образах, включая смелый бикини-лук, но главной сенсацией стала не фотография в купальнике, а экстремальное приключение.

Оказалось, что именно Филипенко подбил актрису на прыжок с обрыва с парашютом. Однако планы возлюбленных немного разошлись: Анастасия рассчитывала на совместный полёт, а в итоге парила в воздухе в одиночестве — с турецким инструктором.

«Когда он решил, что в моей жизни недостаточно адреналина. Вообще я думала, мы вместе полетим, а не я одна с турецким инструктором с обрыва», — с иронией поделилась Уколова.

Напомним, что актриса долгое время не афишировала личную жизнь, а имя ее избранника держалось в секрете. Однако теперь, судя по всему, пара не стесняется появляться вместе и даже испытывать друг друга на прочность экстремальными развлечениями.

Ранее Анастасия уже откровенно рассказывала о пережитых разводах и о том, что даже независимой женщине иногда необходимо сильное мужское плечо. И, похоже, с Антоном Филипенко она это плечо нашла — пусть иногда оно и подталкивает её к прыжкам с обрыва.