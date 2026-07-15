«Меня это бесит»: Пригожин решил измениться ради Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что решил похудеть ради своей супруги Валерии. Об этом сообщает «КП».

Накануне в Сети появились снимки Валерии в бикини с дубайского пляжа. 58-летняя мать троих детей продемонстрировала изящную фигуру. По словам Пригожина, его жену фотографировали дочка с невесткой. Сам продюсер не ревнует из-за таких снимках и рад, что рядом с ним такая красивая женщина.

«И я горжусь, когда коллеги Леры испытывают к ней искреннюю симпатию и в знак восхищения делают ей подарки. Всегда очень внимателен к Лере Филипп Киркоров. Он один из самых щедрых людей. Это вообще удивительно для человека из нашего цеха», — заявил продюсер.

Пригожин признался, что многие глядя на Валерию сразу начинают следить за питанием. Он оказался в числе этих людей — за два месяца продюсер сбросил уже восемь килограммов.

«Начал замечать, что люди меня стали принимать за отца Валерии. Спрашивают: "Это ваша дочка?" Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя», — заявил он.

Пригожин пожаловался на постоянные расспросы о разводе с Валерией

Иосиф добавил, что и раньше худел, однако зачастую это было на спор, однако после похудения вес всегда возвращался. Теперь же Пригожин поставил себе цель соответствовать жене.