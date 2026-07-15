«Вспоминайте меня с улыбкой»: Гоша Куценко записал важное послание дочерям
Артист обратился к наследницам через экран смартфона. Он посетовал на нехватку времени рядом с ними и решил компенсировать этот дефицит.
59-летний Гоша Куценко записал важное видеообращение в своем блоге. Обычно артист придерживается своего брутального образа и не поддается сентиментальности, но на сей раз изменил своим принципам. Звезда кино обратился к дочерям, которых в силу занятости и иных обстоятельств видит крайне редко.
Куценко дал понять, что чувствует себя виноватым, недодавшим любви и внимания наследницам. А потому решил публично признаться им в любви.
«Дорогие мои дочки, дочурочки доченьки. Надеюсь, вы будущем увидите это послание. Я подумал о том, что нам почти никогда не удавалось поговорить о том, как мы любим друг друга. Я решил это исправить. Я люблю вас самой сильной отцовской любовью. Вы мой смысл на земле. Вспоминайте меня всегда с улыбкой на лице. Ваш папа», — говорит артист.
Напомним, у Куценко трое дочерей. Старшая, Полина, рожденная в браке с Марией Порошиной, в феврале этого года отметила свое 30-летие. От второй супруги, фотомодели Ирины Скриниченко, у звезды подрастают 12-летняя Евгения и 9-летняя Светлана.
Страстный роман и труп в багажнике: как живет Гоша Куценко
У подписчиков даже не возникло вопросов, почему Гоша решил признаться дочкам в чувствах не лично, а посредством соцсетей. Многие знаменитости поддержали актера и назвали его идеальным любящим папой.
«Гоша, ты прекрасный отец. Очень трогательно», — написала в комментариях Екатерина Стриженова.
Ранее Куценко объяснил, почему определил дочерей в воскресную школу.