«Вспоминайте меня с улыбкой»: Гоша Куценко записал важное послание дочерям

Артист обратился к наследницам через экран смартфона. Он посетовал на нехватку времени рядом с ними и решил компенсировать этот дефицит.

59-летний Гоша Куценко записал важное видеообращение в своем блоге. Обычно артист придерживается своего брутального образа и не поддается сентиментальности, но на сей раз изменил своим принципам. Звезда кино обратился к дочерям, которых в силу занятости и иных обстоятельств видит крайне редко.

Куценко дал понять, что чувствует себя виноватым, недодавшим любви и внимания наследницам. А потому решил публично признаться им в любви.

«Дорогие мои дочки, дочурочки доченьки. Надеюсь, вы будущем увидите это послание. Я подумал о том, что нам почти никогда не удавалось поговорить о том, как мы любим друг друга. Я решил это исправить. Я люблю вас самой сильной отцовской любовью. Вы мой смысл на земле. Вспоминайте меня всегда с улыбкой на лице. Ваш папа», — говорит артист.

Напомним, у Куценко трое дочерей. Старшая, Полина, рожденная в браке с Марией Порошиной, в феврале этого года отметила свое 30-летие. От второй супруги, фотомодели Ирины Скриниченко, у звезды подрастают 12-летняя Евгения и 9-летняя Светлана.

Страстный роман и труп в багажнике: как живет Гоша Куценко

У подписчиков даже не возникло вопросов, почему Гоша решил признаться дочкам в чувствах не лично, а посредством соцсетей. Многие знаменитости поддержали актера и назвали его идеальным любящим папой.

«Гоша, ты прекрасный отец. Очень трогательно», — написала в комментариях Екатерина Стриженова.

Ранее Куценко объяснил, почему определил дочерей в воскресную школу.