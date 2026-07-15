Сын Децла рассказал, как на нем отразилась смерть отца

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий признался, что из-за смерти отца задумался о возможности зарабатывать на жизнь музыкой. Об этом сообщает Starhit.

Артист отметил, что в юности не задумывался о будущей профессии, однако музыка была с ним всегда. Тони не помнит большую часть детства, но многие знакомые говорили, что он с самого раннего возраста играл на синтезаторах, барабанах и что-то сочинял.

«Но в какой-то момент я перестал этим заниматься самостоятельно. Когда не стало папы, я подумал, что музыка — это возможность быстро подзаработать денег. А впоследствии я понял, что без музыки себя уже не представляю. Мне это нравится, и я через это развиваюсь», — поделился он.

Но действительность оказалась сложнее. Антоний столкнулся с необходимостью серьезно вкладываться в производство контента. Вместе с тем сын Децла признался, что ему в этом вопросе «чуть легче, чем начинающим ребятам».

«На рынке в принципе большая конкуренция. Но мой главный конкурент — это я сам. Обычно с деньгами могут помочь единомышленники, с которыми потом ты продолжаешь работать. Ребята ищут тех, кто может помочь, организовать, сделать или сам на энтузиазме снимаешь», — добавил артист.

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Напомним, что Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 в Ижевске в возрасте 35 лет. Музыканту стало плохо после выступления на закрытой вечеринке. Причиной внезапной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся из-за заболевания сердца.