Митя Фомин рассказал о создании своего главного хита

Певец Митя Фомин признался, что песня «Все будет хорошо» появилась в непростой период после ухода из группы Hi-Fi. Как сообщает «Пятый канал», об этом артист заявил на фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам Фомина, написанная Алексеем Романоф в 2010 году песня «Вот и все» попала в чарты, однако не позволила артисту вернуться к концертной деятельности и добиться успеха. Тогда певец попросил композитора создать произведение, которое смогло бы изменить ситуацию.

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В результате Романоф написал песню «Все будет хорошо», которая стала главным хитом Фомина. По мнению певца, она позволила ему состояться как сольному исполнителю. Секрет популярности, по мнению артиста, заключается в вдохновляющем посыле композиции — «Все будет хорошо» стала для многих своеобразной мантрой и продолжает мотивировать русскоязычных слушателей по всему миру.